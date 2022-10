Le pizze preferite dagli italiani: quali sono al nord e al sud

Non è certo un mistero che la pizza sia di gran lunga uno dei cibi più apprezzati e consumati in tutto il mondo.

Secondo alcune recenti stime, si calcola che in Italia ogni anno vengono sfornate circa 3 miliardi di pizze, ovvero circa 135 milioni ogni mese.

Numeri impressionanti che dimostrano quanto la pizza continui a essere presente sulla tavola degli italiani, sia a pranzo che a cena.

La pizza, infatti, è ancora un grande simbolo di socialità visto che molto spesso viene consumata per festeggiare alcuni eventi importanti (come i compleanni ad esempio) o semplicemente per trascorrere un momento di convivialità con gli amici o in coppia.

Un consumo che, come ci dicono i numeri, è trasversale a tutte le regioni italiane.

La pizza, infatti, partendo dal classico impasto originale, può essere farcita con le specialità di ogni regione italiana.

Il consumo di pizza è aumentato anche grazie alla possibilità, sempre più alla portata di tutti, di poter ordinare direttamente la propria pizza e di farsela consegnare direttamente a casa. Se si abita nella Capitale, ad esempio, è possibile prenotare la tua pizza a domicilio a Roma per vederla recapitata a casa, o dove preferisci, ancora calda e fumante.

Per quanto riguarda i gusti degli italiani in tema di pizza, ci sono delle chiare differenze tra quelle maggiormente consumate al nord e al sud.

Scopriamo quali sono le pizze preferite dagli italiani in generale e quelle che invece sono le predilette a seconda della zona geografica di riferimento.

La Top 5 delle pizze preferite dagli italiani

La pizza, nel corso dei secoli, è diventato uno dei cibi più presente (se non il più presente) sulle tavole di tutti gli italiani.

Un consumo che attraversa tutta la Penisola italiana da nord a sud e che, come noto, ha da tempo superato anche i confini nostrani.

Se si va ad approfondire quelle che sono le pizze preferite degli italiani, al primo posto troviamo un grande classico: la pizza Margherita, ovvero un grande simbolo della tradizione culinaria napoletana e italiana.

Per quanto riguarda questa pizza, va sottolineato che al sud d’Italia è solitamente servita con mozzarella di bufala, mentre al nord con mozzarella fiordilatte.

Scendendo nella Top 5 si trovano altri grandi classici come la pizza capricciosa, la diavola e la pizza con prosciutto e funghi. Tra le più apprezzate anche quelle che prevedono l’aggiunta di un semplice ingrediente come tonno o carciofini.

Le pizze preferite al Nord e al Sud

Se la pizza Margherita mette d’accordo tutti i consumatori abituali di pizza, soprattutto quelli delle fasce più giovani, ci sono ancora alcune differenze sostanziali tra le pizze preferite al nord e al sud d’Italia.

Tra le più apprezzate al nord si trovano la pizza con gorgonzola e salame, la capricciosa e quella con prosciutto e funghi. Altre pizze consumate solitamente, in particolar modo dalle donne, sono invece la vegetariana e quella bresaola, rucola e grana.

I gusti cambiano al sud d’Italia dove, oltre alla tradizionale Margherita con Mozzarella di Bufala (facendo attenzione a eventuali contraffazioni), si consumano spesso la marinara (pomodoro, olio, aglio e origano) e la tonno e cipolle. Altre pizze che incontrano il gusto degli abitanti del Meridione sono la pizza pomodorini, capperi e olive e quella con frutti di mare e pomodorini.

I consumi degli italiani sono orientati soprattutto verso i grandi classici della tradizione, come Margherita e Capricciosa ad esempio, ma un numero sempre maggiore di persone si lancia alla scoperta di pizze che propongono i prodotti del territorio e di stagione.

La pizza, proprio per questo motivo, continua a essere un piatto molto apprezzato in tutte le regioni d’Italia e non solo.