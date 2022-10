Le Iene: la puntata del 18 ottobre

Domani, martedì 18 ottobre,in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari.

Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due talenti comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Le anticipazioni della puntata

Dopo aver vestito i panni da Iena in un servizio in cui si parlava di dismorfofobia, (il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, anche immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato di inadeguatezza e disagio profondo, ndr.) e aver rivolto un invito a chiunque avesse voluto mettersi “faccia a faccia” con lei, Belèn ha incontrato fan e haters all’interno del “Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci”. In una sorta di esperimento in cui la conduttrice è diventata un’installazione umana, tantissime persone si sono sedute di fronte a lei per raccontare il loro privato.

Tra gli ospiti in studio: Giulia Schiff. L’ex pilota dell’aeronautica militare di ritorno dall’Ucraina dove si era arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale.

Giulio Golia e il caso di Jacopo

Giulio Golia è a Bari per raccontare la storia di Maria Grazia e di suo figlio Jacopo affetto da autismo non verbale, che, in questi giorni, è diventato, inevitabilmente, protagonista di una delle pagine più buie della scuola del nostro Paese. In un lungo post sui social diventato virale, la donna ha spiegato i motivi per cui si è vista costretta a ritirare suo figlio dalla scuola e tenerlo a casa, dopo aver cambiato 17 insegnanti di sostegno.La sua è stata una denuncia sociale, un’accusa a un sistema, a suo dire, discriminatorio e non inclusivo, in cui è assente un sostegno concreto o, peggio, in cui ne è presente uno impreparato sul disturbo dello spettro autistico. Dopo aver incontrato mamma e figlio Golia intervista Antonio Decaro, sindaco di Bari, che – anche in qualità di Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – si è fatto carico di interagire con il Ministero dell’Istruzione per affrontare il problema.

Gli altri servizi

Nel servizio di Stefano Corti il coronamento del sogno di Carol, una bimba di sette anni tifosa della Lazio e giovane talento del calcio: l’incontro con il suo idolo il capitano Ciro Immobile.

Infine, Luigi Pelazza torna sulla storia di Luca e del burrascoso amore con Arelis raccontando gli sviluppi del loro rapporto.