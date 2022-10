“LE DÉFILÉ L’ORÉAL PARIS” HA ISPIRATO TUTTE LE DONNE CON IL MESSAGGIO “WALK THEIR WORTH” PRESSO L’ÉCOLE MILITAIRE

(Adnkronos) – PARIGI, 3 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Il 2 ottobre L’Oréal Paris ha sfilato nella capitale mondiale della moda con la sua 5° edizione di “Le Défilé L’Oréal Paris”. Questa sfilata aperta al pubblico si è svolta presso l’École Militaire, monumento nazionale nel cuore di Parigi e simbolo dell’eccellenza francese. Il messaggio di quest’anno “Walk Your Worth” ha ispirato tutte le donne, insieme alla famiglia di Ambasciatrici e Ambasciatore L’Oréal Paris, ad affrontare il mondo con coraggio e a camminare verso il proprio destino con fiducia.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:https://www.multivu.com/players/uk/9092751-le-defile-loreal-paris-inspired-women-to-walk-their-worth/



Walk Your Worth: il messaggio di emancipazione per incoraggiare le donne di tutto il mondo

In qualità di Partner Ufficiale della Paris Fashion Week, la sfilata aperta al pubblico di L’Oréal Paris ha celebrato la bellezza, la forza e il potenziale delle donne attraverso il “Walk Your Worth”.

Riprendendo il famoso claim “Perché tu vali” queste 3 potenti parole riflettono il costante impegno di L’Oréal Paris nel sostenere tutte le donne in tutto il mondo.

Le Ambasciatrici L’Oréal Paris hanno celebrato la Sisterhood

Alla sua 5° edizione dal 2021, “Le Défilé L’Oréal Paris” è sempre un appuntamento globale “made in Paris” che celebra la sisterhood e l’empowerment. All’evento hanno partecipato le Ambasciatrici L’Oréal Paris come Yseult, che è tornata sul catwalk per il suo secondo anno consecutivo, insieme ad Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Gemma Chan, Luma Grothe, Liya Kebede, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Camille Razat, Nidhi Sunil, Bebe Vio e l’Ambasciatore Nikolaj Coster Waldau hanno sfilato, ciascuno con la sua personalità, per ricordare il grande valore di ciascuno di noi.

Look beauty ispirati dal “Savoir Faire” francese

Le Défilé L’Oréal Paris ha abbracciato la sinergia tra bellezza e moda. Val Garland, L’Oréal Paris Global Make-up Director, e Stephane Lancien, Hair Guru, hanno creato look incredibili che diventeranno le tendenze beauty&hair e saranno di ispirazione per tutti i beauty addicted.

I brand partner di quest’anno sono stati: Burc Akyol, Atlein, Bogdar,Lado Bokuchava, Jimmy Choo, Coperni, La Fetiche, Germanier, Pierre Hardy, Ifm, Sofia Ilmone, Kenneth Ize, Koché, Ester Manas, Lecourt Mansion, Uncommon Matters, APM Monaco, Mossi, Marvin M’Toumo, Louis-Gabriel Nouchi, Anna October, Opéra de Paris, Rokh, Roussey 3d, Elie Saab, Bianca Saunders, L’Uniforme, Giambattista Valli, Robert Wun, Ninna York.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1912891/LOREAL_Paris.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1908787/LOreal_Paris_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/le-defile-loreal-paris-ha-ispirato-tutte-le-donne-con-il-messaggio-walk-their-worth-presso-lecole-militaire-301639208.html