(Adnkronos) – Lazio e Udinese pareggiano 0-0 nel match valido per la decima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. In classifica le due squadre restano appaiate a quota 21, in terza posizione.

I padroni di casa hanno dovuto rinunciare a Ciro Immobile dopo meno di mezz’ora. Il numero 17 biancoceleste ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: al suo posto è entrato Pedro.