L’autunno accende lo sguardo: scopriamo i nuovi mascara per ciglia amplificate

I mascara di ultima generazione donano volumi intensi e curvature perfette. Interessante l’effetto laminazione professionale, che Pro Lash XXL garantisce in pochi step

Le nuove formule del mascara regalano sguardi intensi e ricchi di volume. Il merito è spesso delle forme ergonomiche degli scovolini, delle setole sottili che catturano ogni ciglia dalla radice alla punta, come nel caso di Pro Lash XXL, il mascara ispirato ai trattamenti professionali, che dona un effetto laminazione in due soli semplici passaggi.

Chi sogna ciglia lunghe e voluminose trova risposte adeguate nelle soluzioni di ultima generazione, grazie a mascara long lasting, finish 3D, effetto extension, e a tutta una serie di prodotti figli della tecnologia digital, che ci regala una cosmesi su misura, messa a punto grazie all’analisi facciale e all’intelligenza artificiale.

I migliori mascara dell’autunno 2022

Quando ci si interroga su come ottenere uno sguardo intenso, non resta che considerare le opportunità che è in grado di offrire un prodotto come il mascara. Immancabile nel beauty case di ogni donna il mascara dell’autunno 2022 promette autentiche meraviglie, regalando ciglia texturizzate e sguardi profondi.

Le formule all’avanguardia della nuova stagione vantano soluzioni innovative, ma soprattutto naturali e intense.

Si parte da proposte come quelle dei mascara ad alta precisione, supportati dall’uso di un applicatore in grado di separare e infoltire alla perfezione donando volume, definizione e una curvatura impeccabile.

I mascara volumizzanti di ultima generazione, vantano texture cremose e avvolgenti, arricchite da principi attivi che favoriscono la ricrescita naturale delle ciglia, e corrono in soccorso dello sguardo separando le ciglia e texturizzando. Il risultato finale promette un effetto in 3D, garantito dall’uso di uno scovolino multidimensionale, che alza le ciglia una ad una, e innesca un effetto moltiplicatore, per consistenze più corpose.

Per volumi estremi e istantanei non mancano le formule cremose, stese perfettamente grazie all’uso di applicatori che garantiscono un impiego generoso.

Anche le ciglia più carenti possono diventare autentiche protagoniste dello sguardo, grazie a un mascara allungante, capace di accentuare ed estendere.

Immancabile il mascara definizione, che divide e pettina le ciglia opportunamente.

Infine, per un triplice risultato, che garantisce volume, lunghezza e definizione, non resta che sfruttare i mascara hi-tech. Ottenere ciglia impeccabili non è più un sogno. La tripla azione si ottiene con estrema facilità grazie all’uso di mascara tecnologicamente avanzati, che offrono un effetto 3D immediato, supportati da applicatori rivoluzionari, capaci di avvolgere le ciglia e assicurare un autentico effetto wow.

Come applicare il mascara

I risultati promessi dal mascara dipendono anche dal corretto utilizzo dello scovolino, che si trova in dotazione, posizionandolo alla base delle ciglia per poi farlo scorrere sino alla punta.

Per un effetto più intenso occorre stendere il mascara anche al di sopra delle ciglia, magari sfruttando un movimento a zig zag, e lasciando scorrere lo scovolino verso l’alto.

Utilizzando in maniera appropriata la punta dello scovolino si enfatizza lo sguardo, colorando e definendo le ciglia, anche in corrispondenza dell’angolo interno ed esterno dell’occhio.

Si può procedere anche scegliendo di stratificare il mascara, per donare maggiore visibilità, il tutto naturalmente evitando l’esagerazione, che appesantisce e toglie eleganza e stile allo sguardo.