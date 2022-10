L’ansia e i suoi sintomi: ecco come combatterla

Tutti nella vita abbiamo provato sentimenti di ansia o altre emozioni spiacevoli. In particolare, l’ansia è un allarme di pericolo, un meccanismo di difesa che emerge in risposta a una situazione che percepiamo come minacciosa.

Ne abbiamo bisogno per reagire rapidamente e adattarci agli eventi che minacciano la nostra integrità fisica e la nostra stabilità emotiva. La sua funzione è quella di mobilitare l’organismo affinché rimanga vigile e pronto a difendersi.

Come combattere l’ansia: il dialogo interno

Ecco che la psicologia ci insegna come (non) combatterla. Infatti, più vi prestiamo attenzione più è presente, e spesso la sensazione di provare ansia è peggiore dell’ansia stessa, aumentando il disturbo in modo esponenziale.

Ecco quindi perché è importante impegnarsi in un dialogo interno per diventare un alleato e non un nemico di sé stessi, ritagliandosi ad esempio un momento di meditazione incentrata su tutte le variabili positive che stanno succedendo nel momento presente.

Se infatti diamo importanza all’ansia che stiamo vivendo ora, col tempo occuperà non solo il nostro corpo ma anche la nostra mente. Se la viviamo come una sensazione preoccupante, inutile e insolita, la mente le presterà sempre più attenzione.

Razionalizzare attraverso le domande

Quando il cervello percepisce una minaccia, ordina la produzione di cortisolo per prepararsi a fuggire o a combattere. Il problema è che questo continuo tentativo di aggirare l’ostacolo aggrava l’ansia nel lungo periodo. Continuando a ripetere questo comportamento di evitamento, finiamo per credere di non essere in grado di affrontare le situazioni. Di conseguenza, questa paura ci appare ancora più minacciosa.

Invece di scappare, evitare o distrarci per non pensare all’ansia, dovremmo razionalizzare la situazione ponendo domande come “Cosa succederebbe se…”? Ad esempio, provare a razionalizzare quello che potrebbe realmente accadere in una situazione che ci preoccupa, senza considerare solo le variabili negative.

Il contagio emotivo

Non sempre, inoltre, l’ansia è tutta “farina del nostro sacco”: la scienza ha infatti dimostrato, e lo impariamo ogni giorno, che le emozioni sono contagiose, tanto che sperimentiamo quotidianamente la contaminazione emotiva. Questo avviene grazie ai neuroni specchio che imitano le emozioni degli altri e le esprimono di conseguenza. Per costruire l’immunità emotiva, quindi, risulta fondamentale evitare di cedere agli stati d’animo altrui.

Ansia e intelligenza: c’è un nesso?

Tuttavia, incorrere in stati d’animo ansiosi non è necessariamente un segno di debolezza, ma anzi, in alcuni casi lo sarebbe di intelligenza. La correlazione tra ansia e intelligenza è risaputa ormai: per qualche motivo le persone molto intelligenti spesso diventano ansiose “senza motivo”. Ansia e intelligenza sarebbero quindi strettamente legate: ecco perché, ad esempio, non è raro che siano proprio gli studenti ben preparati quelli che si fanno prendere dal panico prima di sostenere un esame.

In alcune persone dal QI elevato, infatti, è stato riscontrato un “eccesso” di materia bianca nel cervello. La materia bianca del cervello è responsabile del trasferimento delle informazioni bioelettriche tra le cellule nervose, e, poiché è coinvolta nel controllo delle emozioni, un aumento della sua densità può influire sulle capacità intellettuali e sulla propensione all’ansia cronica e generalizzata.