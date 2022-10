L’amministrazione rinnovata

(Adnkronos) – AnyDesk lancia la versione 7.1, portando avanti la strategia dell’azienda per rendere le Soluzioni di Accesso Remoto attraenti per le grandi aziende.

STOCCARDA, Germania, 18 ottobre 2022 /PRNewswire/ — AnyDesk Software GmbH, l’azienda in più rapida crescita del settore dei Software di Accesso Remoto, ha lanciato AnyDesk 7.1, portando avanti la sua strategia per sviluppare e commercializzare la migliore Soluzione di Accesso Remoto sul mercato. L’elegante architettura software dell’applicazione e la sua interfaccia utente piacevole e intuitiva sono elementi centrali di questa strategia. Grazie all’applicazione, aziende e utenti privati possono aumentare la produttività accedendo ai propri dispositivi da remoto. AnyDesk 7.1 è al momento disponibile per Windows, con gli altri sistemi operativi a seguire.

Ottimizzazioni per l’amministrazione di sistema

La Versione 7.1 è completata dalla versione 2 di my.anydesk, il sistema di gestione dell’azienda. Con questo strumento, gli amministratori possono assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi su AnyDesk per ottimizzare le operazioni. I profili di autorizzazione sono implementabili in modo intuitivo e mirato. Nel complesso, le nuove funzionalità semplificano i processi e le attività amministrative. La sicurezza viene inoltre tutelata tramite l’autenticazione a più fattori.

Il fondatore e CEO di AnyDesk, Philipp Weiser, afferma che “AnyDesk 7.1 è una fase importante della nostra strategia per dimostrare il valore aggiunto della nostra soluzione anche in strutture aziendali complesse. Grazie all’espansione del mercato target, possiamo garantire un’ulteriore crescita, contribuendo a finanziare l’ampliamento della nostra gamma di prodotti.”

Più sicurezza e comodità con la possibilità di accesso utente

La nuova versione di AnyDesk consente di eseguire l’accesso utente, direttamente dall’applicazione o online. In questo modo, AnyDesk ha migliorato la propria sicurezza e comodità. Inoltre, l’applicazione supporta il simple sign-on (SSO) con account esistenti, come Google o Facebook. Questo semplifica i nuovi accessi, perché non richiede la creazione di un nuovo nome utente e password.

Gli utenti non commerciali possono inoltre scegliere di creare un account AnyDesk, che consente loro di accedere a funzionalità come la Rubrica.

Le innovazioni del prodotto introdotte da AnyDesk si basano sull’analisi dei dati degli utenti. In questo modo, l’azienda potrà non solo offrire una maggiore sicurezza agli utenti finali, ma anche limitare ulteriormente le attività irregolari sulla rete AnyDesk.

