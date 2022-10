Lamborghini Aventador: la prossima generazione sarà ibrida

Nel corso dell’autunno del 2023 sarà svelata la sostituta della supercar Lamborghini Aventador, la cui principale novità sarà rappresentata dalla propulsione ibrida. Accreditata della potenza complessiva di almeno 800 CV, dovrebbe essere dotata della tecnologia Mild Hybrid già utilizzata per le hypercar Sian FKP37 e Countach LPI800-4. Tuttavia, nel 2025 potrebbe debuttare anche la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, in chiave più sportiva.

Intanto, è terminata la produzione dell’attuale Lamborghini Aventador, dopo 11.465 esemplari. La storia di quest’auto è iniziata al Salone di Ginevra del 2011, con la versione LP700-4 da 700 CV di potenza. Successivamente, sono state introdotte le più evolute Aventador SV da 750 CV nel 2015, Aventador S da 740 CV nel 2017, Aventador SVJ da 770 CV nel 2018 e Aventador Ultimae da 780 CV nel 2021.

Non sono mancate le versioni speciali della supercar Lamborghini Aventador, come le varie LP720-4 50° Anniversario da 720 CV del 2013 (prodotta in 200 esemplari), Nazionale del 2014, Pirelli Edition del 2015, Miura Homage del 2016 (prodotta in 50 unità) ed SVJ63 del 2019 (prodotta in 126 esemplari).