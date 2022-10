Laboratori Chimici Stante: un partner strategico per le aziende che necessitano di analisi chimiche ambientali

(Adnkronos) – Esperienza, know-how, estrema specializzazione, tempi rapidi e grande attenzione al cliente sono i punti qualificanti dell’azienda leader nel settore delle analisi.

Bologna, 11 ottobre 2022. Esperienza, specializzazione, strumentazione all’avanguardia e servizio personalizzato che pone il cliente al centro: questa la formula dei Laboratori Chimici Stante, dal 1992 partner affidabile per tutte quelle aziende che hanno la necessità di eseguire analisi chimiche ambientali.

«Gli obblighi di legge in tema di sicurezza ambientale per le realtà industriali sono sempre più complessi ed ai professionisti che eseguono le analisi chimiche sono richieste conoscenze sempre più specialistiche. Oggi, scegliere il partner con esperienza che sappia muoversi nel dedalo di normative, leggi e autorizzazioni e nel contempo ponga massima attenzione al rapporto col cliente è di fondamentale importanza e fa la vera differenza», esordisce Francesco Stante fondatore, con il fratello Massimiliano, dei Laboratori Chimici Stante con sede principale a Bologna, realtà consolidata sul territorio che consta anche di altre due sedi a Cinisello Balsamo (MI) e a Conselve (PD).

Questa differenza è data soprattutto da una serie di competenze da cui non si può prescindere, perché non tutti i laboratori sono uguali: i Laboratori Chimici Stante, che fanno capo all’omonimo Gruppo (Gruppo Stante ndr) che si occupa anche di analisi cliniche in ambito medico, ne sono un chiaro esempio.

«La nostra trentennale esperienza, corroborata da ingenti investimenti in strumentazione all’avanguardia – spiega Stante – ci permette di offrire un servizio di alto livello tecnologico: in questo settore l’attendibilità è inderogabile ed è data soprattutto dall’affidabilità dei risultati. A tal fine abbiamo equipaggiato i laboratori con un’ampia dotazione di strumenti che ci consente di giungere a risultati precisi e accurati e soprattutto ci permette di comunicarli tempestivamente alle aziende».

Infatti anche il fattore tempo è di importanza strategica: «Cruciale direi – prosegue Stante -, è necessario processare i campioni in tempo utile per un’immediata verifica della conformità aziendale alle autorizzazioni affinché il cliente non rischi, in caso di ritardi, il fermo impianto, evenienza che potrebbe provocare non solo un danno economico, ma anche impiantistico e reputazionale».

I Laboratori Stante offrono un servizio “sartoriale”: questo passa dalla capacità di seguire personalmente i clienti, andando incontro a dubbi, richieste o informazioni.

«La forza del Gruppo infatti è rappresentata dal personale, un team composto da una cinquantina di esperti costantemente formati sulle più moderne tecniche analitiche e sempre disponibili al dialogo con i nostri clienti. La competenza è di casa, ma è la passione il motore che muove la squadra».

Passione che ha anch’essa radici lontane: Francesco e Massimiliano Stante hanno infatti ereditato l’importante patrimonio di conoscenze dal padre Cataldo, che nel 1968 inaugurò i Laboratori Analisi Stante a Taranto, città che fin da allora soffriva di notevoli problemi di inquinamento. Cavalcando perfettamente l’onda della modernità hanno mantenuto solide le proprie origini facendo sì che oggi l’azienda, accreditata tra l’altro presso Accredia a testimonianza di indiscusse competenza, indipendenza e imparzialità, si caratterizzi come punto di riferimento nazionale nel campo delle analisi chimiche ambientali.

