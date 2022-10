La Russa presidente, chi lo ha votato? Il Var al Senato – Video

(Adnkronos) – Ignazio La Russa eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Chi ha votato l’esponente di Fratelli d’Italia? L’opposizione – da Pd a M5S fino al Terzo Polo – si spacca e si divide alla ricerca dei 17 ‘colpevoli’. Tra accuse incrociate e dichiarazioni sibilline, condite da liste e elenchi di nomi ‘sospetti’, spunta anche il Var al Senato. L’analisi dei video delle votazioni circolano sui social, con cronometraggio dei tempi di permanenza in cabina: quanti secondi è rimasto Matteo Renzi? Carlo Calenda è stato più veloce? Tra i senatori del M5S c’è stato qualcuno che ha impiegato troppo tempo? Quanti secondi servono per consegnare una scheda bianca? E quanti, invece, per scrivere un nome? I filmati, come quelli pubblicati su Twitter dal profilo di @AscanioFrugoni movimentano il dibattito e alimentano teorie.

Agli atti restano le posizioni assunte dai partiti subito dopo la fumata bianca. “Noi non siamo stati”, assicurano fonti parlamentari del Pd all’Adnkronos. “È chiaro che nell‘opposizione c’è chi sta dando una mano -evidentemente interessata- a una maggioranza che altrimenti non starebbe in piedi. Il Pd ha compattamente votato scheda bianca. La giornata di oggi dimostra due cose: la prima è che il Pd è l’unica vera forza di opposizione e la seconda è che qualcuno sta trattando sotto banco, facendo da stampella a una destra disunita su tutto. Un fatto molto grave”, dice senatrice dem Simona Malpezzi.

A chi dice che diversi senatori M5S non avrebbero brillato per velocità, ha replicato il leader Giuseppe Conte: “Non sono nostri. Io un’idea da chi siano arrivati ce l’ho ma non la dico…”.

Riflettori puntati sul Terzo Polo? Matteo Renzi respinge le accuse: “Noi abbiamo votato scheda bianca, non siamo stati noi”. Fa eco Carlo Calenda: “Noi abbiamo votato scheda bianca. Sono stati o i 5 stelle o il partito democratico. Non avremmo pensato ad una possibile mossa del cavallo”.