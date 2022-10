La Russa: “Foglietto contro Meloni? Berlusconi dichiari che è fake”

(Adnkronos) – “Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che è un fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in merito agli appunti nei quali Silvio Berlusconi avrebbe espresso un duro giudizio nei confronti della leader di FdI Giorgia Meloni durante il voto di ieri a Palazzo Madama.

L’obiettivo della macchina fotografica avrebbe infatti catturato quanto appuntato su un foglio con l’intestazione Villa S. Martino la scritta in corsivo ‘Giorgia Meloni un comportamento 1) supponente 2) prepotente, 3) arrogante, 4) offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. E’ una con cui non si può andare d’accordo’.

A chi gli chiede poi se siano ripresi i contatti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, La Russa replica: “Non tocca a me farlo, quindi non lo so dire”.