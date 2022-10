La nuova soluzione Amplify Enterprise Marketplace di Axway aiuta le aziende a valorizzare le proprie API grazie a una piattaforma gestionale realmente universale dedicata al settore

Amplify Enterprise Marketplace riduce la complessità e promuove l’adozione delle API colmando il divario tra la fase di sviluppo e quella di utilizzo

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), fornitore leader di software per la gestione e l’integrazione delle API, è lieto di annunciare Amplify Enterprise Marketplace, una nuova soluzione che aiuta le imprese a velocizzare l’adozione e la monetizzazione delle proprie API. Numerose aziende non trattano più le API come semplici asset digitali e le commercializzano invece come veri e propri prodotti digitali, tendenza che richiede un approccio più globale. La soluzione Amplify Enterprise Marketplace risponde a questa esigenza consentendo sia la valorizzazione completa delle API tramite una vetrina espositiva del brand dell’azienda, sia la loro monetizzazione, velocizzando inoltre il successo delle realtà digitali grazie al maggior consumo di API interne ed esterne.

