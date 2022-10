La città di Tai’an, in Cina, promuove lo sviluppo del settore dei vegetali preconfezionati di alta qualità

(Adnkronos) – TAI’AN, Cina, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Negli ultimi due anni, con il miglioramento della modalità di consumo e della base industriale come gli acquisti di gruppo e il trasporto della catena del freddo, il settore dei vegetali preconfezionati ha registrato un rapido sviluppo. Di recente, la città di Tai’an, nella provincia di Shandong in Cina, ha lanciato otto misure per accelerare lo sviluppo dell’industria dei vegetali preconfezionati di alta qualità, promuovendo lo sviluppo, la trasformazione e l’aggiornamento dei cluster dell’industria alimentare moderna e trasformandola in un settore portante di una città fortemente industrializzata.

Attualmente, nella città di Tai’an vi sono 43 imprese impegnate nella produzione di vegetali preconfezionati, con un reddito commerciale principale di 9,63 miliardi di yuan, che presenta una base industriale certa. Le otto misure lanciate questa volta da Tai’an City includono il rafforzamento del supporto a nuovi progetti, il potenziamento del sostegno al finanziamento del credito, il rafforzamento della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica, un’integrazione maggiormente sistematica, il miglioramento accurato ed efficace dell’efficienza complessiva delle politiche e dei fondi, e l’accelerazione di uno sviluppo sano così come dello sviluppo dell’industria dei vegetali preconfezionati di alta qualità.

Il valore totale della produzione agricola, forestale, zootecnica e della pesca nella città di Tai’an è di circa 63,6 miliardi di yuan. La varietà e la fornitura di vari prodotti agricoli, come ortaggi, frutti forestali, prodotti acquatici, bestiame e prodotti avicoli, sono abbondanti e presentano vantaggi significativi per l’ecologia verde e l’assenza di inquinamento organico. Sono stati coltivati dieci settori caratteristici vantaggiosi con un valore di produzione di oltre 1 miliardo di yuan, come il tè Taishan, la castagna Taishan e la pesca Feicheng. Le materie prime ricche e di alta qualità forniscono la base sufficiente per la produzione di vegetali preconfezionati.

Inoltre, l’autostrada e la ferrovia di Tai’an si estendono in tutte le direzioni, con evidenti vantaggi di localizzazione del traffico. Con il rapido sviluppo del settore logistico della catena del freddo, mostra vantaggi di localizzazione del traffico ineguagliabili nell’espansione dell’entroterra industriale e nell’irradiazione dei mercati circostanti. Tai’an ha inoltre 15 college e università come l’Università Agricola di Shandong e l’Università di Scienza e Tecnologia di Shandong, oltre a oltre 20 istituti di ricerca scientifica, che mostrano benefici eccezionali nella ricerca e sviluppo di sementi, piantagioni di colture, trasformazione profonda di prodotti agricoli, ecc. In base alle esigenze di sviluppo delle imprese di vegetali preconfezionati, i temi della ricerca scientifica possono essere personalizzati, la ricerca scientifica congiunta può essere condotta per fornire un supporto forte e un sostegno al talento per la ricerca e lo sviluppo di prodotti aziendali.

