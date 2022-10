Kenwood lancia il MultiPro GO: il robot da cucina ultracompatto con capacità illimitata

Kenwood presenta una mini-rivoluzione in cucina con il lancio di MultiPro GO, il robot più compatto di Kenwood per chi ama la praticità ed è alla ricerca di uno strumento dalle alte prestazioni, ma salvaspazio. Piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni, MultiPro GO è in grado di combinare la semplicità di un tritatutto con le tante funzioni di un food processor.

Le caratteristiche del Kenwood MultiPro Go

Grazie al sistema 360° Express Serve™, MultiPro GO affetta e grattugia in modo rapido e illimitato direttamente nel piatto o nella padella, per quantitativi superiori alla capacità della ciotola, lasciando il coltello riposto nel cassetto. Grazie al suo design a 360° può essere utilizzato in qualsiasi angolazione e con qualsiasi configurazione della cucina, rendendolo perfetto per tutti. La ciotola di lavorazione ha un volume di 750 ml e può essere utilizzata anche per piccoli impasti o per realizzare salse cremose.

Dinamico e creativo pensato anche per gli stili di vita dei giovani della Generazione Z, grazie alla sua semplicità di utilizzo, compattezza e versatilità, il nuovo robot da cucina offre un aiuto concreto a chi ha poco tempo, vuole semplificare la preparazione dei pasti, senza rinunciare al gusto.

MultiPro GO è piccolo ma potente, dotato di funzione pulse e di un motore da 600W che permette di lavorare anche i composti più difficili. Il suo ingombro ultracompatto, alto solo 30 cm, richiede uno spazio minimo sia sul piano di lavoro sia nel cassetto della cucina. In dotazione troviamo una ciotola da 1.3 L, l’accessorio 360° Express Serve™, un disco reversibile da 4 mm e una lama. La sua caratteristica Stack ‘n Store™ consente di sistemare gli accessori all’interno della ciotola quando non vengono utilizzati, aiutando così a mantenere in ordine la cucina.

Dal design minimal e smart, MultiPro GO è uno strumento elegante e funzionale dotato di accessori lavabili in lavastoviglie, rendendo anche la pulizia dopo l’utilizzo un gioco da ragazzi. Sia per chi è a corto di spazio o di tempo o semplicemente per chi desidera ridurre la fatica nella preparazione, senza rinunciare alla creatività, MultiPro GO è l’aiuto ideale in cucina.

Il lancio di MultiPro GO sarà supportato dall’iniziativa ‘Kenwood Can’, la campagna globale di Kenwood, attiva in oltre 20 mercati, che si rivolge principalmente ai giovani consumatori della Generazione Z, con contenuti digitali a far capire la facilità d’uso e l’estrema versatilità del nuovo MultiPro GO.

La gamma di food processor Kenwood è pensata per semplificare la vita in cucina, con una varietà di modelli all-in-one che permettono di risparmiare tempo e mantenere tutto pulito. La gamma di robot MultiPro si completa con MultiPro Express Weigh+ e MultiPro Compact, il primo è dotato di Express Serve™ per tritare e affettare gli ingredienti senza limiti direttamente nel piatto, di bilancia integrata per pesare gli ingredienti direttamente nella ciotola e nel piatto di pesatura, oltre ad una ricca dotazione inclusa. La versione MultiPro Compact è completa di tutto quello che serve, ha dimensioni contenute e al contempo è dotato di tanti accessori intercambiabili da usare con la stessa base per macinare, impastare, montare e perfino spremere.