Kaspersky lancia un nuovo corso di formazione online: “Mobile Malware Reverse Engineering” per professionisti sulla cybersecurity

Milano, 27 ottobre 2022 – Sviluppato dagli esperti di Kaspersky, il corso “Mobile Malware Reverse Engineering” aiuta a migliorare le competenze dei team di sicurezza per contrastare le varie minacce informatiche causate dagli smartphone alle aziende. Il nuovo programma di formazione aiuta a sviluppare conoscenze come la strumentazione dinamica di Android e il reverse engineering dei codici binari nativi di Ghidra. Inoltre, vengono illustrate le caratteristiche avanzate dell’analisi statica e viene spiegato come analizzare mobile malware per Android e iOS. È indicato per gli specialisti che desiderano approfondire le proprie competenze nella gestione delle minacce mobile nel settore della pubblica amministrazione, nelle aziende e nei laboratori di sicurezza informatica come anche nei team SOC enterprise.



Proteggere i sistemi sta diventando una sfida per i team SOC e di sicurezza IT delle aziende, perché quasi tutti possiedono uno smartphone che utilizzano sia per la vita privata sia per quella professionale. Questo consente ai criminali informatici e ai sofisticati attori APT di sfruttare i mobile malware negli attacchi contro le organizzazioni, quindi la capacità di contrastarli è fondamentale.

“Mobile Malware Reverse Engineering” è il nuovo corso del portfolio Kaspersky Expert Training. Si basa sulla vasta esperienza di Kaspersky in questo campo ed è tenuto da Victor Chebyshev, uno dei maggiori esperti di mobile malware dell’azienda. Il corso prevede il reversing di alcuni campioni di malware particolarmente rilevanti e unici come MagicKarakurt, LightSpy e il framework DuKong.

Durante il corso, gli studenti approfondiranno diversi indicatori (autorizzazioni, stringhe, firma, resource file) e impareranno ad analizzare le native library e i mobile malware per Android e iOS.

Grazie a video accuratamente realizzati e a laboratori virtuali operativi, l’apprendimento è efficace, mentre il formato on-demand è ideale per studiare seguendo il proprio ritmo. Inoltre, tutti i materiali didattici e le 100 ore di laboratorio virtuale saranno a disposizione degli studenti per sei mesi.

“L’uso di dispositivi mobili all’interno dell’azienda è una consuetudine e questo è uno dei motivi per cui le organizzazioni devono essere preparate a tutti i tipi di minacce causate dagli smartphone per evitare una violazione di cybersecurity. Tenendo presente questo rischio, abbiamo sviluppato un corso rivolto ai professionisti della sicurezza e ai responsabili dei team SOC per aiutarli a indentificare le minacce in tempo e a mantenere l’azienda al sicuro. Durante il corso forniremo agli studenti alcuni esempi di malware pericolosi e forniremo osservazioni operative dettagliate. Difficilmente si trova un approccio simile in un altro corso”, ha affermato Victor Chebyshev, Lead Security Researcher.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Expert Training, è possibile visitare il sito web. La registrazione al corso “Mobile Malware Reverse Engineering” è disponibile al seguente link.

