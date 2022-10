Juve, Agnelli: “Provo vergogna per quello che sta succedendo”

(Adnkronos) – “Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile, uno dei più difficili. Questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, per questo sono qui. Provo vergogna per quello che sta succedendo”. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 in Champions contro il Maccabi Haifa.

“Decisioni su Allegri? Non è una questione di una persona sola. Questa è una questione di gruppo in questo momento e da questo dobbiamo ripartire. Non ci sono responsabilità individuali. Le verifiche la Juventus le ha sempre fatte a fine anno, faccio fatica a pensare ad un cambio in corsa alla Juventus, Allegri è l’allenatore e rimarrà”.