(Adnkronos) – “Jerry Lee Lewis non è morto… come abbiamo riportato in precedenza. Ci è stato detto che la leggenda del rock ‘n’ roll è viva, vive a Memphis”. Lo scrive il sito Tmz, che aveva dato la notizia della morte della leggenda del rock ‘n’ roll. “Oggi -si legge online- qualcuno ci ha detto di essere il rappresentante di Lewis e che era morto. Non è stato così. Tmz si rammarica per l’errore”.