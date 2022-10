Jasmine Carrisi a Generazione Z da Monica Setta: “Sono vittima di bullismo sul web”

Jasmine Carrisi intervistata da Monica Setta per Generazione Z in onda martedì 18 ottobre su Rai2

“Sono vittima di bullismo sul web, me ne hanno dette di tutti i colori ma io sono andata avanti e ho reagito. L’accusa più brutta? Quella di essere rifatta e raccomandata. In realta mio padre Albano non voleva nemmeno che facessi questo mestiere”.