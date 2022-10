Inter, Zhang: “Non è in vendita, concentrati su vittorie”

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il club non è in vendita”. Lo dice il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 sul Viktoria Plzen che consente ai nerazzurri di passare aglo ottavi di finale di Champions League.

“Siamo concentrati sulle vittorie, questo risultato è la prova del lavoro fatto tutti insieme e nessuno, sei anni fa, poteva immaginarsela. Noi e i tifosi desideriamo il meglio dell’Inter, vorremmo sempre migliorare. Ogni anno abbiamo fatto sempre qualcosa di più, non ci accontentiamo noi e oggi abbiamo dimostrato a tutti quanti che siamo una squadra vincente in campo ma anche fuori”.