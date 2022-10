Instagram non funziona, account sospesi: #instagramdown, cosa succede

(Adnkronos) – Ancora problemi per Instagram e l’hashtag #instagramdown decolla su Twitter. Il social va ancora in tilt, come accaduto qualche giorno fa, e i tweet sull’argomento si accumulano. Il sito downdetector.it, che monitora le anomalie della rete, segnala un progressivo aumento delle segnalazioni di problemi a partire dalle 14 circa.

Su Twitter, in particolare, molti utenti denunciano la sospensione improvvisa del profilo Instagram o la scomparsa dei follower presenti sino a poche ore fa.