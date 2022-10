India, graffiti su vagoni metro: arrestati 4 writers italiani

(Adnkronos) – Quattro writers italiani sono stati arrestati domenica dalla polizia indiana, con l’accusa di aver “deturpato con graffiti” due vagoni della metro di Ahmedabad, nello stato occidentale di Gujarat. Lo riferiscono i media indiani, citando fonti di polizia, secondo cui l’arresto è avvenuto sulla base delle riprese delle telecamere a circuito chiuso.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì, lo stesso giorno in cui il premier indiano Narendra Modi ha inaugurato una linea della metropolitana in un’altra zona della città. Secondo polizia, avrebbero causato “danni per circa 50.000 rupie (circa 625 euro) alla proprietà pubblica”.

Gli italiani arrestati sono stati identificati come Gianluca Cudini, 24 anni, Sacha Baldo, 29, Danieli Stranieri, 21, e Paolo Capecci, 27.