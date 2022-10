Incidente su A4, morta anche l’educatrice: è la settima vittima

(Adnkronos) – Salgono a 7 le vittime del tragico incidente di venerdì sulla A4. Nella mattinata di oggi è stata dichiarata la morte cerebrale per la 36enne Romina Bannini, l’educatrice che gruppo di disabili uccisi nello scontro con un camion in autostrada. Ne dà notizia ‘Veneziatoday.it’, aggiungendo che “da Riccione è giunta la delegazione dei parenti delle vittime della strage che, accompagnata dal sindaco Daniela Angelini, si è presentata all’ospedale di San Donà di Piave per le tristi formalità del riconoscimento dei corpi.

Nell’incidente sono morti Massimo Pironi, 63enne ex sindaco di Riccione e alla guida del mezzo che è andato a scontrarsi contro un camion e i ragazzi del Centro 21, Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni morti sul colpo”. A questi si è aggiunta oggi la settima vittima, Romina Bannini.