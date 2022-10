In prima tv su Sky TITANE dal 20 ottobre

Arriva in prima tv su Sky TITANE, pellicola provocatoria e innovativa, che ha stupito e trionfato al 74esimo Festival di Cannes vincendo la Palma d’oro. Il film sarà in onda giovedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Diretto da Julia Ducournau, è interpretato da Vincent Lindon e Agathe Rousselle. Con loro nel cast anche Garance Marillier e Lais Salameh e con la partecipazione di Bertrand Bonello e Dominique Frot.

TITANE attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender ed è un ritratto della contemporaneità fluida. Racconta la storia di Alexia (Agathe Rousselle), giovane donna a cui, da bambina, un incidente ha donato una placca di titanio nella testa, facendola rinascere gonfia di rabbia e amore represso. Questi sentimenti la trasformano in un essere ibrido e nuovo, ma perché la metamorfosi si completi, Alexia dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l’essere umani.

La trama del film

Alexia ha una placca di titanio nel cranio a causa di un incidente passato. Ballerina in un salone di automobili, le sue performance sensuali la rendono preda facile degli uomini, ma Alexia è pronta a uccidere chi le si avvicina troppo. Dopo una serie di omicidi è costretta alla fuga e ad assumere l’identità di un ragazzo, il figlio scomparso dieci anni prima di un comandante dei pompieri. Lei cerca un rifugio, lui ha un disperato bisogno di prenderla per il figlio scomparso, e tra i due nascerà un legame inaspettato