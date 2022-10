In 80.000 al Foro Italico per Tennis & Friends

(Adnkronos) – Affluenza e partecipazione da record al Foro Italico per Tennis & Friends – Salute e Sport il progetto sociale che da dodici anni sostiene e promuove la prevenzione, diffondendo attraverso sport e divertimento corretti stili di vita. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. L’edizione romana dell’evento ha registrato numeri da record: con 80.000 presenze registrate e 20.830 screening gratuiti effettuati.

Venerdì 7 ottobre la manifestazione si è aperta ufficialmente con la presenza di 2.000 studenti di 20 scuole capitoline primarie, secondarie e licei, coinvolti in intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali. Sono intervenuti la ballerina vincitrice della scorsa edizione del programma Amici, Giulia Stabile e l’attuale concorrente del talent di Maria De Filippi, Mattia Zenzola.

Sabato 8 ottobre ha avuto luogo la Cerimonia di inaugurazione, al taglio del nastro è stata presente oltre al professore Giorgio Meneschincheri, presidente di Tennis & Friends e al Presidente Onorario Nicola Pietrangeli, Mara Venier. Per le Autorità sono intervenuti Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, Alfonso Manzo, Generale di Divisione – Capo del VI° reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Il professore Francesco Vaia, Direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma, il dottore Filippo Anelli, Presidente Ordine Nazionale dei Medici.

Grande successo anche per gli show cooking a cura dello chef stellato Heinz Beck, il Torneo di Tennis Celebrities e la prima edizione di Padel & Friends, il primo campionato promosso dall’Associazione Medici Padel Italia. Oltre a incontri, talk, presentazioni e tavole rotonde, infatti è stato presentato il nuovo brand di Tennis & Friends: Sostenibilità & Friends., presenti il professore Giorgio Meneschincheri, Roberto Natale, Direttore Sostenibilità Rai – Radiotelevisione Italiana e l’avvocato e vicedirettore Micol Rigo.

Altissima affluenza anche nella giornata conclusiva, domenica 09 ottobre, durante la quale è stato possibile sottoporsi ancora a consulti medici specialistici gratuiti e intrattenersi grazie alla attività presenti nel Villaggio dello Sport. Grande momento di tennis e divertimento con Fiorello in campo e con gli Ambassador di Tennis & Friends che si sono sfidati nel Torneo Celebrities.

Un gradito saluto è stato rivolto a tutti i medici presenti nel Villaggio della Salute da parte del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Hanno preso parte alla Tavola rotonda dedicata a Sport e Salute, il presidente Vito Cozzoli, l’attrice Elena Sofia Ricci e la presidente della giuria di Ballando con le stelle Carolyn Smith, la dott.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna e Membro del CDA di Sport e Salute.

Alle 16 si è tenuta la Cerimonia di chiusura della manifestazione, in campo con la conduzione della madrina storica di Tennis & Friends Veronica Maya, il prof. Giorgio Meneschincheri che ha ribadito la necessità di impegnarsi per riportare i giovani all’attività sportiva e un commosso Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends, che ha ricordato come l’organizzazione della manifestazione sia una grande famiglia a favore della prevenzione e della salute. Sono poi intervenuti Ricky Tognazzi e Simona Izzo e il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Stefano Coletta.

Il professore Giorgio Meneschincheri ha voluto premiare una rappresentanza dei medici della Sanità civile e militare, per l’impegno profuso durante l’evento e in generale a favore della popolazione in periodo pandemico.

Il primo premio del Torneo Celebrities è stato vinto da Dolcenera, secondo classificato, Jimmy Ghione. Premio speciale dedicato è stato assegnato al conduttore televisivo Massimiliano Ossini, per un episodio di prevenzione a lieto fine. Premiati i medici vincitori del Torneo Padel fondato dal prof. Giorgio Meneschincheri; mentre il torneo under 16 maschile e femminile è ancora in svolgimento.

All’interno della manifestazione si è disputato il campionato under 16 Memorial Carlo Meneschincheri in ricordo dell’importante figura del padre Carlo che oltre a portare lo sport nella famiglia ha lasciato un’impronta importante ai tre figli ex tennisti professionisti: Mino, Giorgio e Marco.

“Quest’anno Tennis & Friends ha raggiunto numeri da record con 80.000 presenze registrate e 20.830 screening gratuiti effettuati. Il bilancio è emozionante. È banale dirlo la prevenzione è fondamentale, per tutti compresi i giovani a cui quest’anno abbiamo dedicato un’intera giornata che li ha visti protagonisti. A parlare è il professore Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente di Tennis & Friends. “La pandemia ci ha fatto vedere quanto sia importante lo sport. Ad oggi sono tanti i giovani che non hanno ripreso a fare sport, che si sono impigriti e rivolti ai social”. Ad essere colpiti maggiormente sono stati sport ed economia, infatti secondo Meneschincheri “quando un genitore dice no a un figlio perché non può sostenere i costi, forse dobbiamo farci una domanda e trovare una soluzione per aiutare quelle famiglie”.