ImmobiliOvunque.it: il portale di annunci che rende centrale l’attività delle agenzie immobiliari

(Adnkronos) – Milano, 13/10/2022 – Immobiliovunque.it è un portale di annunci immobiliari moderno che riconosce come sia rilevante il valore e il ruolo dell’agenzia immobiliare all’interno del mercato di riferimento.

Questo obiettivo è avvalorato dall’uso di software gestionali uniti all’azione di servizi innovativi e strategici per valorizzare al massimo le potenzialità del singolo in modo performante ed efficace l’attività di intermediazione immobiliare.

Immobiliovunque.it con il suo portale punta sempre di più a far crescere nel pubblico un sentiment positivo verso l’agente immobiliare con il riconoscimento anche della professionalità di questo ruolo che figura come essenziale per riuscire a ottenere il giusto servizio nella ricerca di un’immobile.

La valorizzazione della figura dell’agente immobiliare è stata possibile per Immobiliovunque.it mediante un lavoro quotidiano e costante principalmente nel settore IT grazie a 42 software di gestione di settore che permettono di evitare il caricamento diretto da parte delle agenzie immobiliari portando così a un risparmio di tempo e riduzione degli errori che possono essere svolti dall’intervento umano.

Il protagonismo dell’agente immobiliare non è casuale in quanto la piattaforma è stata ideata proprio per questa figura che risulta centrale nella compravendita immobiliare soprattutto oggi all’interno di un mercato che si evolve e che richiede professionalità e competenza per aiutare chi cerca casa da inserzioni professionali.

ImmobiliOvunque.it attraverso il suo Sistema di Qualità ha l’ambizione di poter essere anche a supporto dell’agenzia immobiliare promuovendo la formazione degli agenti e favorendo loro la massima valorizzazione delle loro competenze, la giusta visibilità e anche la professionalità che oggi richiede il mercato immobiliare.

Grazie al rafforzamento della sua Brand Reputation e della piattaforma www.immobiliovunque.it ha deciso di rafforzare anche i servizi dedicati ai privati e a coloro che cercano annunci di case in vendita oppure in affitto.

Tutti i servizi creati per i privati e chi naviga sul portale hanno come scopo quello di facilitare la ricerca della casa e di ottenere tutte le informazioni necessarie prima di un sopralluogo diretto.

Tra le due novità principali ci sono i servizi: Permuta casa e Segnalatore immobiliare che si uniscono ai servizi già presenti e standardizzati quali Valuta casa, Vendo casa e richieste.

Le richieste provenienti dai vari servizi hanno come peculiarità quella di poter profilare i contatti mediante una risorsa umana dedicata che gestisce il richiedente e trasmette all’agenzia immobiliare più idonea il contatto dell’utente per poter procedere all’acquisizione.

Grazie a questo processo di evoluzione che sta interessando il portale, sono sempre di più gli annunci immobiliari pubblicati dalle agenzie che si registrano sul portale.

Attualmente sono oltre 6500 le agenzie che hanno deciso di registrarsi sul portale e circa 450 mila gli annunci che sono stati pubblicati.

Un segnale che sottolinea come i servizi dedicati siano in linea con le esigenze delle agenzie immobiliari presenti su tutto il territorio italiano.

Non solo, da qualche settimana le agenzie possono inserire in real time anche gli attributi sulle foto, come ad esempio: occasione, trattativa riservata, prezzo ribassato oppure venduta. Tutti attributi necessari per riuscire ad attrarre più facilmente l’attenzione degli utenti.

Per gli utenti è possibile anche ricevere tutto il supporto di cui hanno bisogno per la compravendita e la locazione degli immobili attraverso il contatto di un’agente immobiliare.

Basta compilare il modulo presente sul sito, inserire i dati e le specifiche della richiesta per essere assistito al meglio dagli agenti partner di Immobili Ovunque.

Con il servizio Vendo Casa e il supporto dell’agente immobiliare sarà possibile vendere velocemente il proprio immobile in tutta Italia, grazie a un metodo consolidato che sta dando i suoi frutti. Prima tra tutte, la ricerca con più richieste e quella di case in vendita a Milano.

Infine, per chi cerca o vuole vendere casa il portale offre anche un blog sempre aggiornato che permette di rimanere aggiornati sulle novità del momento, rimanendo a conoscenza di tutto quello che ruota intorno al mercato immobiliare.

Immobili Ovunque è il portale di annunci immobiliari verificati da agenzie immobiliari operative in tutto il territorio italiano. Puoi cercare tra migliaia di inserzioni immobiliari per la vendita e l’affitto di case, monolocali, bilocali, appartamenti, loft, uffici, ville, negozi, capannoni, terreni e molto altro.

Per maggiori informazioni: info@immobiliovunque.it