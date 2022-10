Illumination e Nintendo lanciano il primo trailer di The Super Mario Bros. Movie, che uscirà nel 2023

SANTA MONICA, California–(BUSINESS WIRE)–Illumination (sede centrale: Santa Monica, CA, USA; Fondatore e Ceo: Chris Meledandri) e Nintendo Co., Ltd. (sede centrale: Kyoto, Minami-ku, Giappone; Direttore rappresentativo e Presidente: Shuntaro Furukawa, “Nintendo” qui di seguito) oggi hanno lanciato il primo trailer di The Super Mario Bros. Movie, il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros., durante la presentazione Nintendo Direct che è stata trasmessa in streaming oggi.

“Siamo felici di condividere finalmente la prima vera visione di The Super Mario Bros. Movie”, commenta Chris Meledandri. “Mario e Luigi di Nintendo sono i personaggi più iconici e amati nell’universo del gaming ed è stato un onore incredibile collaborare con Miyamoto-san negli ultimi anni per portare questa storia in un film in modo tale da rimanere fedele alle sue radici”.

“Che tipo di film dovrebbe essere Super Mario Bros.?”, spiega Shigeru Miyamoto, Direttore rappresentativo, Socio di Nintendo. “Abbiamo collaborato per molto tempo con Chris di Illumination riflettendo su questa domanda e ora siamo in grado di permettere a tutti di dare una sbirciata al film. Non con la storia in sé e per sé, ma attraverso l’aspetto dei personaggi, le loro emozioni, gesti vari abbiamo creato un mondo di Super Mario utilizzando il linguaggio dei film. Godetevi l’esperienza unica del Regno dei funghi spiegata sull’ampio schermo. Inoltre non perdetevi i personaggi, e memorie dai giochi Nintendo, disseminati in piccole parti dello schermo durante tutto il film, che uscirà presto; siamo nella fase di messa a punto completando tutti i dettagli, proprio come facciamo con un gioco Nintendo. È un film che piacerà agli spettatori di qualunque età e chiedo a tutti di tifare per Mario nelle sale cinematografiche”.

Informazioni sul film animato The Super Mario Bros. Movie

Il film animato Super Mario Bros., prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, sarà finanziato congiuntamente da Universal Pictures e Nintendo e messo in circolazione in tutto il mondo da Universal Pictures.

Nel film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che hanno collaborato in Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) da una sceneggiatura di Matthew Fogel (Minions: The Rise of Gru di Illumination), compaiono Chris Pratt nella parte di Mario e Anya Taylor-Joy in quella della Principessa Peach; Charlie Day è Luigi, Jack Black interpreta Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Fred Armisen è Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Informazioni su Illumination

Illumination, fondata da Chris Meledandri nel 2007, è uno dei principali produttori nel settore dell’intrattenimento di film animati, tra cui Cattivissimo me – il film animato di maggior successo nella storia del cinema – oltre a Lorax – Il guardiano della foresta e Il Grinch entrambi dalle storie di Dr. Seuss, Pets – Vita da animali e Sing . The Super Mario Bros. Movie di Illumination, prossimamente sugli schermi, si unisce a una biblioteca di film che include due dei 10 film animati di massimo successo di tutti i tempi. Gli iconici, amati film di Illumination – caratterizzati da personaggi originali e memorabili, di grande richiamo globale e importanti riguardo all’aspetto culturale – hanno incassato oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Illumination ha stretto con Universal Pictures un’esclusiva partnership per il finanziamento e la distribuzione. I prossimi film di Illumination nel 2023 sono The Super Mario Bros. Movie e Migration.

Informazioni su Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede centrale a Kyoto, Giappone, ha creato videogiochi che sono diventati nomi familiari in tutto il mondo – Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ e Splatoon™ – tramite l’integrazione di hardware e software. Nintendo mira a offrire esperienze di intrattenimento intuitive, uniche per chiunque, producendo e commercializzando console per videogiochi come la famiglia di sistemi Nintendo Switch™, sviluppando e gestendo app per dispositivi intelligenti e collaborando con vari partner a una gamma di altre iniziative di intrattenimento come parchi giochi e contenuti visivi. Nintendo ha venduto oltre 5,4 miliardi di videogiochi e più di 800 milioni di unità hardware in tutto il mondo. Dal lancio di Nintendo Entertainment System™ più di 30 anni fa, sino a oggi e nel futuro, la mission ininterrotta di Nintendo consiste nel creare prodotti di intrattenimento unici che permettono alle persone di divertirsi, ovunque nel mondo.

