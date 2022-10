Il Provinciale: la puntata del 23 ottobre

Domenica 23 ottobre, alle 14 su Rai 2, Federico Quaranta torna con Il Provinciale.

Le anticipazioni della puntata

Alla fine dell’estate le mandrie scendono dagli alpeggi per fare ritorno ai ricoveri a valle. Un rito che si ripete immutato da millenni tra le comunità montane e che nella Val di Cogne, in Valle d’Aosta, prende il nome di “Devétéya”. È la prossima tappa del viaggio de “Il Provinciale”, che si sposta nel Parco del Gran Paradiso per raccontare le antiche tradizioni della civiltà rurale di montagna.

Si parte dai pascoli sulle alture di Cogne, dove gli armenti vengono agghindati di nastri e fiori prima di iniziare la loro discesa stagionale verso il prato di Sant’Orso, nel fondovalle.

Dove si svolgono i festeggiamenti della comunità locale, con balli e canti in patois, l’antica lingua francoprovenzale che si parla ancora oggi nella regione valdostana. Ospiti due artisti che hanno dedicato a questa lingua il proprio repertorio musicale, la cantante Liliana Bertolo e il fisarmonicista Sandro Boniface.

Nei pressi di Valnontey, una famiglia di allevatori racconta la propria storia, mentre a Rhêmes-Notre-Dame l’incontro è con Louis Orellier, un anziano guardacaccia conosciuto da tutti come “il pastore di stambecchi”.

Lo stambecco è il simbolo del parco nazionale del Gran Paradiso e Mia Canestrini ne spiega le caratteristiche oltre a parlare della pratica della transumanza, iscritta dall’Unesco nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Per concludere sulle alture di Cogne si scoprono le miniere di ferro più alte d’Europa, a quasi 2.500 metri di altitudine, attive fino alla fine degli anni Settanta. Tra gli ospiti della puntata, anche l’esploratore e scrittore Alex Bellini, noto al grande pubblico per le sue imprese estreme.