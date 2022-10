Il podcast di Monica Setta, Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie, arriva su Raiplay Sound

Dal 12 ottobre arrivano su Raiplay Sound i 20 episodi del podcast di Monica Setta Quadrare i conti, Manuale di economia per le famiglie.

Ideati e raccontati dalla giornalista, conduttrice di Unomattina In Famiglia su Rai 1 e Generazione Zeta su Rai 2 e autrice del libro omonimo (Quadrare i conti, Manuale di economia per le famiglie) edito da Rai Libri.

Il podcast di Monica Setta

Sono venti prodotti originali Rai PlaySound che partono da una storia inedita legata al mondo dei soldi, per affrontare alcune tematiche strategiche nell’economia soprattutto in una fase cruciale come quella che il sistema Paese sta vivendo, tra i due anni pandemici, la guerra in Ucraina e i rincari di prezzi e bollette.

Dall’inflazione ai risparmi, passando per i conti deposito, le assicurazioni, i beni rifugio, la Borsa, i fondi di investimento, le valute, il fisco, i mutui, i tassi, gli investimenti sulla casa e tanto altro, Monica Setta racconta in ognuno dei podcast, una storia emblematica e poi offre spazio ai consigli degli esperti per evitare sbagli estremamente dannosi alle finanze personali degli italiani.

La giornalista tratta anche tematiche spinose connesse al telemarketing selvaggio o alle truffe, sempre partendo da quanto accaduto ad un risparmiatore e alla sua famiglia.