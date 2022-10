Ict, il 25 ottobre webinar su conformità processi trattamento in profilazione e servizi informatici

(Adnkronos) – Il 25 ottobre, alle ore 11:30 avrà luogo il webinar organizzato dalla divisione Academy di Inveo Certification ‘La conformità dei processi di trattamento in ambito profilazione e servizi informatici’. L’evento online a carattere gratuito vedrà coinvolte due realtà del panorama Big Data, che racconteranno la loro esperienza nella presa in carico dei requisiti della normativa europea e di come la certificazione data protection è stata integrata nel proprio sistema di gestione privacy.

Sarà l’occasione per conoscerne l’impatto che la stessa ha avuto in termini di compliance, immagine, duttilità e produttività. Con il rispetto dei requisiti del Gdpr e del nuovo Regolamento recante le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del nuovo registro delle opposizioni, ogni organizzazione, che tratta dati personali per finalità di marketing e profilazione dovrà dimostrare l’accountability sulla propria governance dei processi di trattamento in materia di dati personali, pena l’applicazione di onerose sanzioni o la potenziale perdita di quote di mercato.

Stesso livello di attenzione massimo è richiesto a tutte le organizzazioni impegnate in un ambito come quello della pubblica amministrazione, istruzione, ricerca e sanità. Nell’ambito dello sviluppo di forniture e soluzioni applicative informatiche e il relativo supporto agli utenti per conto delle Pa, ai fornitori è richiesto di essere in grado di dare garanzie sufficienti relativamente alla governance dei processi e alla sicurezza in ambito data protection. Ci sono organizzazioni che volontariamente hanno già intrapreso un percorso di verifica dei processi, attraverso meccanismi di certificazione accreditati, richiamati dal Gdpr come strumenti di garanzia verso il mercato e verso gli interessati. La giornata sarà moderata da Riccardo Giannetti, chairman di Inveo group e scheme owner dello schema di certificazione italiano ISPD©10003. Panel tecnico: Sara Prontera, direttore marketing Nicolaus; Stefano Roselli, Rpd Cineca; Riccardo Giannetti, chairman Inveo group. Iscrizione: https://www.in-veo.com/eventi-webinar/la-conformita-dei-processi-di-trattamento-in-ambito-profilazione-e-servizi-informatici