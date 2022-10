Nuovo appuntamento con la rubrica I semafori tv della settimana: verde per Renato Ardovino, rosso per Pio e Amedeo.

Renato Ardovino e La dolce bottega di Renato (Food Network)

La dolce bottega di Renato torna su Food Network dal 9 ottobre –

C’era grande attesa per la nuova edizione del programma del raffinato pastry chef e re del cake design, Renato Ardovino. E’ sempre un piacere ammirare il “Michelangelo della pasticceria” che, all’interno del programma, svela tutti, i segreti della sua arte in un programma che, giunto alla sua seconda stagione, si presenta in una versione completamente rinnovata.

Pio e Amedeo (Emigratis)

Emigratis: Pio e Amedeo tornano dal 28 settembre su Canale 5 –

La nuova edizione di Emigratis non brilla negli ascolti, surclassata dalle repliche de Il Commissario Montalbano. Pur regalando ore di spensieratezza e divertimento, Pio e Amedeo appaiono ormai scontati nelle loro gag.