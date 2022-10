I semafori tv della settimana: verde per Monica Setta (Generazione Z), rosso per Signorini e Grande Fratello Vip

I semafori tv della settimana, ritorna l’atteso appuntamento del venerdì su Lifestyleblog.it. Verde per Monica Setta (Generazione Z), rosso per Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip.

Monica Setta e Generazione Z

Generazione Z: piace e convince il programma di Monica Setta dedicato ai giovani –

Promosso a pieni voti il programma di Monica Setta, Generazione Z, che ha debuttato martedì su Rai2.

Un appuntamento interessante per un pubblico che spesso risulta difficile da intercettare per la tv generalista.

Un mondo interessante che merita, senza dubbio, un’attenzione dedicata e chi meglio di Monica Setta riesce a farlo dando il giusto risalto a una fascia di pubblico che spesso ruota intorno ai social.

Alfonso Signorini e Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip 2022-2023, dal 19 settembre su Canale 5 –

L’edizione 2022-2023 del Grande Fratello Vip non parte sotto il migliore degli auspici. Il “caso Bellavia” ha tenuto banco in questi ultimi giorni e non è stato gestito al meglio. E’stata, senza dubbio, una delle pagine più brutte della televisione italiana.

Era troppo facile salvare il salvabile lo scorso lunedì con l’eliminazione della Lamborghini e gli altri provvedimenti adottati. La puntata di ieri sera è l’ennesimo autogol di questa edizione con il conduttore che allontana dallo studio Sara Manfuso, la concorrente che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia.

Il motivo? Essendo stata vittima di violenza in passato, ha accusato il conduttore di non essere stata tutelata dalla produzione dopo che Ciacci le avrebbe toccato il sedere e lei ci ha riso su. “Avresti dovuto dirlo prima, avresti dovuto dare uno schiaffo, se io sono vittima di violenza non è che mi metto a ridere… “.

Insomma, in una settimana diversi episodi che dovevano essere analizzate diversamente.