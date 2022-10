I semafori tv della settimana: verde per Little Big Italy, rosso per il TG1 e il “caso Fiorello”

I semafori tv della settimana: verde per Francesco Panella e il suo Little Big Italy, rosso per il TG1 e il “Caso Fiorello”.

Little Big Italy, di Francesco Panella (NOVE)

La sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella: viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero! Ogni lunedì su Nove un bellissimo appuntamento che ci porta alla scoperta del mondo all’insegna dell’Italia. Un modo per “viaggiare” nel mondo e scoprire le storie di chi ha deciso di lasciare il nostro paese esportando le bontà culinarie. Molto bravo Panella nelle vesti di conduttore in questi viaggi nel mondo.

TG1 e il “caso” Fiorello

Il possibile arrivo di Fiorello nel mattino di Rai1 ha scatenato le polemiche dei giornalisti del Tg1.

“Uno sfregio al nostro impegno quotidiano. Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico, generando confusione nel pubblico a casa?”.

Adesso Fiorello si sposterà su Rai 2: autogol per il Tg1? Staremo a vedere. Intanto la rete ammiraglia della tv di stato perde un fuoriclasse come Fiorello che andrà così a rinforzare la squadra del secondo canale.