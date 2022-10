I film più belli sul casinò

Il casinò è una delle esperienze tra le più coinvolgenti e appassionanti per le persone. Qualcosa che ha radici italiane, come conferma la nascita del fenomeno niente meno che in una delle città più amate del Belpaese anche all’estero: Venezia.

Qui è stato fondato il primo casinò nel non troppo lontano 1638 presso il Ridotto di San Moisè, una consuetudine che poi si è diffusa su scala planetaria e ora anche online, come testimonia lo sviluppo di piattaforme dedicate all’intrattenimento digitale.

Una delle più interessanti è Casino premiere, la quale presenta un assortimento di giochi notevole e allo stesso tempo sicuro per il giocatore. È, infatti, autorizzata dall’ente di riferimento per quanto riguarda la regolamentazione del gioco in Italia: l’ADM o Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In questo articolo vi proponiamo uno sguardo diverso sul mondo del casinò, di tipo prettamente cinematografico. Vi portiamo, infatti, alla scoperta delle pellicole più brillanti che hanno al centro il gioco e le sue esperienze dense di emozioni.

James Bond: una vita al casinò

Uno dei personaggi più iconici della storia del cinema? Il suo nome è Bond, James Bond. Ama ed è amato dalle donne, gli piace rischiare, è un po’ cinico e a tratti quasi insensibile, spregiudicato. Non a caso lo troviamo spesso ai tavoli da gioco…

Complice l’interpretazione di attori del calibro di Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e recentemente Daniel Craig, Bond convince sempre.

È proprio al tavolo da gioco che pronuncia per la prima volta la sua frase più famosa, quella che anche noi non abbiamo potuto non citare: “My name is Bond, James Bond”.

Il film è Agente 007: Licenza di uccidere e il protagonista è l’attore scozzese più apprezzato di sempre nei panni della spia britannica, Sean Connery.

Per non parlare del fatto che uno dei film ha come titolo Casinò Royale: in questo caso il riferimento è, quindi, diretto. Si tratta della ventunesima pellicola della serie nonché la prima che ha come protagonista Daniel Craig, affiancato dalla bellissima Eva Green.

Al centro una vincita importante al casinò, ma anche una storia d’amore e di passione, fatta di risvolti inattesi.

Un cult d’autore, per il casinò

Prima dell’avvento della digitalizzazione e del Casino online andare al cinema era un’esperienza molto attesa. Anche perché si aveva la possibilità di vedere capolavori come quello di cui vi stiamo per parlare, un vero e proprio piccolo gioiello.

Si tratta nientemeno che de La stangata, con al centro il mondo del tavolo da gioco e due mostri sacri del cinema quali gli attori Paul Newman e Robert Redford. Chi non ricorda il motivetto, che è in realtà un ragtime di Scott Joplin, riuscito a dare ritmo al film?

Infine…

Concludiamo la nostra breve carrellata sulle pellicole che hanno come tema il casinò con un altro film d’autore, questa volta del regista di America Oggi, ovvero Robert Altman.

Il titolo è California Poker e propone, cosa che non stupisce essendo una consuetudine per quanto riguarda il regista statunitense, un punto di vista interessante e intelligente sulla società dell’epoca, portato sul grande schermo con estrema lucidità.

Il tutto attraverso il mondo del casinò, visto che la trama vede due giocatori che si trovano alla ricerca di dare, attraverso il tavolo verde, una svolta alle loro vite. La vincita arriva ma, come spesso accade, i soldi non fanno la felicità.