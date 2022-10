Honda BR-V: in arrivo la piccola SUV inedita

L’anno prossimo, Honda potrebbe introdurre non solo l’inedita SUV compatta ZR-V, oltre alla nuova SUV media CR-V. Infatti, stando alle indiscrezioni, dovrebbe debuttare anche l’altrettanto inedita Honda BR-V che affiancherà la piccola SUV coupé HR-V.

Destinata a competere con la Toyota Yaris Cross, la nuova SUV di piccole dimensioni Honda BR-V sarà lunga all’incirca 420 centimetri. Per quanto riguarda la denominazione, non è escluso l’utilizzo delle sigle JR-V o FR-V, quest’ultima già sfruttata in passato per l’ormai dimenticata monovolume compatta.

Sul mercato europeo, la nuova Honda BR-V sarà proposta solo nella configurazione a propulsione ibrida Full Hybrid, con lo specifico motore a benzina 1.5 e:HEV da 109 CV. Sarà meno potente della HR-V che eroga 131 CV di potenza, nonché dell’utilitaria Jazz che prossimamente sarà sottoposta al restyling di metà carriera e punterà sulla potenza di 123 CV.