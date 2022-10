greenApes, l’App che premia le tue azioni sostenibili

(Adnkronos) – Una app per diventare ambasciatori del ‘vivere green’ e ricevere premi in base alle azioni virtuose dal punto di vista ambientale; ‘greenApes’ è una B Corp, fondata nel 2012, con la missione di promuovere e incentivare gli stili di vita eco-sostenibili delle persone. Partendo dall’idea che la condivisione stimoli l’azione e la partecipazione collettiva, si è creata una piattaforma digitale, accessibile tramite mobile e web, personalizzabile da aziende ed enti che vogliono lanciare campagne di engagement sui temi della sostenibilità. Per incentivare questo sistema di educazione partecipativa, si è integrato un meccanismo premiante basato su un sistema di crediti. In pratica, le aziende o le organizzazioni attivano le loro Campaign di stakeholder engagement sulla piattaforma definendo degli obiettivi specifici di riduzione dell’impatto ambientale. In questo modo, possono creare la propria community coinvolgendo clienti e dipendenti nelle diverse challenge create ad hoc. Ogni azione positiva, reale e certificata, farà guadagnare dei crediti che potranno essere donati per sostenere progetti ambientali e sociali. Allo stesso tempo, la donazione fatta sarà convertita in premi: più sarà alta la donazione, più aumenterà il valore dei premi a cui avrà accesso.

Che dimensioni ha la community greenApes? Dalla sua fondazione qual è stato il riscontro da parte dei cittadini?

“Ad oggi, la community di greenApes conta 60.000 iscritti a cui bisogna sommare le oltre 50 collaborazioni attive a livello nazionale e internazionale. Inizialmente, si è puntato sul coinvolgimento dei Comuni attivando progetti con le città di Milano, Parma, Prato ecc.., per creare una sinergia virtuosa tra territorio, attività locali e cittadini dando spazio ad una dimensione della sostenibilità quotidiana ed immediatamente percepibile. Visto il riscontro positivo da parte della cittadinanza, adesso stiamo portando il nostro modello all’interno delle aziende: il loro impegno diretto è fondamentale nello scenario globale di sviluppo sostenibile promosso dall’Agenda ONU 2030. Con greenApes, le aziende hanno a disposizione uno strumento di certificazione che restituisce dei dati reali, in termini di riduzione dell’impatto ambientale, che possono essere integrati nei bilanci di sostenibilità perché rispettano i criteri ESG” dichiara Marco Merlo Campioni, CEO di greenApes.



● Quali sono stati i progetti più importanti conclusi?

greenApes ha un’anima fortemente innovativa, attenta a sperimentare e ricercare soluzioni digitali per lo sviluppo di modelli comportamentali e sociali che possano avere un impatto positivo sulla società. Sin dal 2012, è stata coinvolta in importanti progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati a livello europeo o regionale. Basti pensare al progetto SuEatable Life, realizzato in collaborazione con il Barilla Center for Food and Nutrition, per la diffusione di un modello di “mensa aziendale sostenibile” che riducesse il consumo idrico e le emissioni di CO2. Oppure al progetto Sharing Cities per cui greenApes ha fornito, al Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano, la piattaforma SharingMi attiva nel comune di Milano. O al progetto GoEasy per cui abbiamo sviluppato l’app GoPongo che promuove e premia la mobilità sostenibile: uno strumento utilissimo per i Mobility Manager. Al momento, stiamo collaborando ad un nuovo progetto europeo: il PSLifestyle nato per aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto al proprio impatto ambientale

● Come si diventa partner greenApes?

Possiamo attivare due tipi diversi di collaborazioni. Da un lato, sviluppiamo campagne personalizzabili per aziende ed enti che vogliono condividere il loro percorso verso la sostenibilità con clienti e dipendenti (stakeholder engagement). Dall’altro, offriamo uno spazio di visibilità alle aziende che vogliono mettere a disposizione della community i loro prodotti e servizi.

● Qual è il ruolo di save NRG nella crescita di greenApes?

“save NRG è socio investitore in greenApes dal 2019. Sin dall’inizio, la nostra partecipazione è stata finalizzata ad unire le loro green activity con il mondo industry a cui proponiamo i nostri servizi ESCo. Per farlo, abbiamo avviato e sostenuto le attività di sviluppo della piattaforma nell’intento di renderla un riferimento a livello internazionale per le attività di stakeholder engagement. Infatti, proprio in questi giorni è stata rilasciata la una nuova release dell’app che si è arricchita di nuove funzionalità costruite secondo una UI/UX innovativa e user-friendly” conclude Marco Merlo Campioni.