Grande Fratello Vip, Marco Bellavia esce: il caso su Twitter

(Adnkronos) – “Devono pagare per questo orrore, giustizia per Marco e per tutti quelli che subiscono le stesse cose ma che sono invisibili”. Il web si schiera all’unanimità con il concorrente della Casa del Grande Fratello Vip Marco Bellavia e fa fronte compatto nel difendere l’ex conduttore di ‘Bim Bum Bam’, uscito nei giorni scorsi dalla Casa più spiata d’Italia facendo balzare in tendenza l’hasthtag #iostoconBellavia.

Affetto da depressione, come più volte lui stesso ha dichiarato, Bellavia non ha retto alle pressioni all’interno della Casa ed ora centinaia di utenti del web attribuiscono ad alcuni dei concorrenti la responsabilità di averlo spinto ad andarsene. “Se si fossero realmente resi conto di quello che hanno fatto, dovrebbero prendere i loro quattro stracci, metterli in valigia ed uscire spontaneamente dalla porta rossa”, scrive un utente.

“Noi ti abbiamo capito e il tuo messaggio è arrivato ancora più forte e chiaro di come volevi! Grazie Marco!”, è l’incoraggiamento di un altro. In particolare, il web se la prende per alcune frasi di Gegia, Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini e Wilma Goich, che avrebbero spinto Bellavia ad uscire. “Quanta ignoranza, questo è bullismo e discriminazione”, interviene un internauta. Al quale si accodano subito altri: “Signorini domani dovrebbe annunciare la squalifica, non si può accettare l’inaccettabile”. Non resta che attendere la puntata di domani, per scoprire cosa accadrà.