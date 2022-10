Grande adesione al Festival Nazionale delle Università dedicato alla cultura digitale

(Adnkronos) –

Roma, 21 ottobre 2022. Il Festival Nazionale delle Università è un appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani. Vuole essere un’occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese in linea con gli obiettivi del PNRR e l’Agenda ONU 2030.

Ogni anno si svilupperanno tematiche specifiche di assoluto rilievo, a partire dalla “Cultura digitale” che sarà il focus di questa prima edizione, in programma dal 10 al 12 novembre 2022 a Roma presso la Link Campus University.

Il Festival Nazionale delle Università nasce grazie alla collaborazione con le Istituzioni Accademiche, con alcune importanti realtà imprenditoriali e si avvale dell’esperienza messa a disposizione di alcune Associazioni di promozione sociale e culturale del nostro Paese.

L’obiettivo è quello di creare un contesto di dialettica permanente tra le Università e il mondo del lavoro. Con questa finalità sono state organizzate le tre giornate, suddivise in panel teorici, tavole rotonde, momenti formativi e di approfondimento per gli studenti e occasioni di conoscenza per tutti affidati alla conduzione di giornalisti e divulgatori scientifici. Tra i vari temi, verranno approfonditi: Arte digitale, NFT; Criptovalute, Blockchain; Imprenditoria 4.0; Gaming, Metaverso.

Il primo giorno, giovedì 10 novembre, dopo i saluti istituzionali del Rettore Carlo Albero Giusti e del Presidente Pietro Polidori della Link Campus University, si apriranno i lavori alle 17.30 con due panel istituzionali coordinati dal Direttore di Rai News24, Paolo Petrecca. Nel primo si parlerà de “Gli obiettivi delle Università italiane per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro” alla presenza di Giovanni Francesco Nicoletti, Segretario Generale della CRUI e Stefano Ubertini, Presidente del CRUL. Successivamente si parlerà di “Università e Istruzione. Crescita e confronto del sapere digitale” con: Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’ANVUR; Roberto Tottoli, Rettore dell’Università Orientale di Napoli; Patrizia Lombardi, Presidente della RUS; Leonardo Becchetti, Direttore Festival Nazionale dell’Economia Civile; Cristina Costarelli, Presidente della ANP; Domenico Ioppolo, Amministratore delegato di Campus – società del Gruppo Class Editori.

Il secondo giorno, a partire dalle ore 10.00, si parlerà di “La sfida del digitale nelle scienze umane e la chiave dell’interdisciplinarietà. L’esperienza della RRDD – Rivista di Ricerca e Didattica Digitale” e “La pervasività del digitale: tra comunicazione e rappresentazione.

Dopo questi panel si proseguirà con le Tavole rotonde su temi specifici organizzate con la presenza di docenti, imprenditori, esperti e, soprattutto, con la partecipazione degli studenti che potranno intervenire e porre domande ai relatori. Dalle 12.00 alle 18.00 si tratteranno i temi: “Arte digitale e NFT”, “Cryptocurrencies e Blockchain: rischi e opportunità”, “Come progettare e sviluppare il proprio business attraverso le tecnologie del futuro’’, “Gaming e innovazione videoludica, l’impatto sul mondo del lavoro”, “Il fattore umano nelle organizzazioni complesse: un ponte tra ricerca universitaria e cultura d’impresa, ‘’Open Innovation per la sostenibilità’’.

Dalle Tavole Rotonde scaturiranno le proposte e le riflessioni del Festival da porre al mondo della politica e al mondo accademico.

La conclusione del Festival nella giornata di sabato sarà dedicata a due importanti argomenti: “Burocrazia e innovazione digitale: quali soluzioni? Identità digitali per combattere la burocrazia” e “La Ricerca, la Cultura e l’Economia nella prospettiva del Metaverso”.

Il Festival si potrà seguire sul sito: www.festivalnazionaleuniversita.it