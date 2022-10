Governo, totoministri: Siniscalco verso Mef, Tajani ‘resiste’ a Esteri

(Adnkronos) – Giorni di trattative febbrili all’interno del centrodestra per comporre la squadra di governo. Nel ‘totoministri’ per il ministero dell’Economia, sono le stime fornite da Agipronews all’Adnkronos, è ora favorito Domenico Siniscalco, dato a 1,97 da Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali. Dietro di lui Fabio Panetta, in quota a 2,95, e Maurizio Leo, ultima ipotesi a 3,90.

Agli Esteri “resiste” il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a 2,20, avanti rispetto a Giulio Terzi di Sant’Agata a 2,90 e ad Elisabetta Belloni (a 3,30). I bookie confermano i rumor che vedono Carlo Nordio alla Giustizia a 1,40, con Giulia Bongiorno staccata a 2,55.

Secondo il ‘totoministri’, per l’Interno, sfumata l’ipotesi Salvini, si punta su due prefetti, Matteo Piantedosi a 1,48 e Giuseppe Pecoraro a 2,95, con uno dei fedelissimi di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso a 11. Alla Salute prende quota l’ipotesi Rocco Bellantone (a 2,02), che precede in lavagna Francesco Rocca a 2,85 e Licia Ronzulli, ultima a 3,98.