Governo, Tajani: “Nessuna frizione con Meloni e Salvini”

(Adnkronos) – ”Non ho mai avuto frizioni con Meloni e con Salvini, sono una persona di buon senso. Non ho avuto frizioni con nessuno”. Così Antonio Tajani, numero due di Fi, ospite di Skytg24, smentendo indiscrezioni su tensioni con gli alleati per la formazione del nuovo governo Meloni.

“Serve un governo di alto profilo, ovvero con donne e uomini con le spalle larghe, che sappiano affrontare” l’emergenza energetica, la guerra. Serve un “governo compatto Noi dobbiamo vincere una sfida e siamo convinti di potercela fare. I leader del centrodestra stanno lavorando per dare vita un governo forte, capace di risolvere i problemi degli italiani”, ha detto ancora il coordinatore nazionale di Forza Italia.

“Berlusconi l’ha detto più volte: pari dignità per Fi, che significa avere un peso specifico analogo a quello della Lega, visto che abbiamo avuto gli stessi voti, penso sia giusto. Fi è determinante, noi abbiamo dato un contributo importante, non secondario”, ha poi sottolineato Tajani lanciando un messaggio preciso a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in pectore, che sta lavorando con gli alleati Fi e Lega al dossier ministeri.