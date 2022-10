Governo, Salvini: “Chiederò per la Lega ministero Famiglia e natalità”

(Adnkronos) – “Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli, senza tanti problemi”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Saronno, in un incontro a porte chiuse ieri sera.

Salvini ha poi risposto su Facebook a Enrico Letta, con riferimento alle parole del leader dem che si è detto convinto che “il governo cadrà presto e chiederemo elezioni anticipate”. “Enrico stai sereno, gli Italiani hanno scelto e per cinque anni il centrodestra guiderà questo splendido Paese. Si chiama Democrazia” le parole del leader della Lega.