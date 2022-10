Governo, Renzi: “Meloni premier solo grazie a Letta”

(Adnkronos) – “Tutto ciò che stiamo vedendo e vedremo. a partire da Giorgia Meloni premier, è stato possibile solo grazie a Enrico Letta. Letta ha permesso che questo 25% di Fratelli d’Italia fosse maggioranza assoluta”. Sono le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel corso della presentazione del libro di Claudio Cerasa ‘Le catene della destra’.

“Le posizioni della Meloni al governo saranno totalmente l’opposto delle posizioni della Meloni all’opposizione. Credo non abbiano alternativa -aggiunge Renzi- perché se dovessero scegliere, ad esempio, di mandare all’aria tutto ciò che ha a che vedere con il Pnrr segherebbero il ramo sul quale sono seduti”.

Per il leader di Italia Viva “sarà uno spasso vedere come governerà la Meloni, che ha vinto in nome della ‘coerenza’, ma la sua coerenza non ha mai visto come contraltare una coerenza delle posizioni politiche. Lei che, come è scritto nel libro di Cerasa, ha detto di essere per lo scioglimento controllato della zona euro, ha detto ‘preferisco Putin ai politici italiani’, ha chiesto l’impeachment di Sergio Mattarella”, spiega Renzi.

In particolare, sottolinea il leader di Italia Viva, “Giorgia Meloni dovrà decidere che tipo di approccio dare alla propria politica europea”. Nei prossimi 12 mesi “potremmo dunque vedere una destra come quella che ha vinto le elezioni, o una destra che governerà come conservatrice vecchio stampo. Io scommetto sulla seconda”.