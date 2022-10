Governo, ministro Ambiente: “Cingolani consulente per l’energia”

(Adnkronos) – Sul tetto al prezzo del gas e la sfida energetica “valuteremo. Naturalmente c’è l’impegno in questo momento a trovare delle soluzioni, come governo”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lasciando Palazzo Chigi dopo il primo Consiglio dei Ministri. Un impegno che potrà avvalersi delle competenze del ministro uscente per la Transizione ecologia Roberto Cingolani che “è consulente per il governo”.

Priorità? “Io credo che la questione che stiamo vivendo la dica tutta” e su un possibile decreto bollette in aiuto degli italiani risponde: “Vedremo”. Da valutare anche la presenza martedì a Bruxelles per la riunione: “Domani faccio il passaggio di consegne e valuteremo”.