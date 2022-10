Governo, Meloni: “Tempi? Chiedete al Colle non a me”

(Adnkronos) – Quali sono i tempi per la formazione del suo governo? “I tempi non dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”, taglia corto Giorgia Meloni lasciando Montecitorio.

“Noi siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa nazione un governo che offra le risposte migliori” per aiutare il Paese “in tempi non facili”, ha poi aggiunto Meloni.

E “mi pare che Salvini confermi l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall’inizio di questa avventura…, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le ultime parole di Matteo Salvini che si è detto disponibile a far quel che serve riguardo al suo ingresso nella squadra di Palazzo Chigi.