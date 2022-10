Governo Meloni, Sgarbi sottosegretario alla cultura

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi è stato nominato sottosegretario alla Cultura nel governo guidato da Giorgia Meloni. Lo rivela Morgan all’Adnkronos. “La nomina di Sgarbi è stata una prova di grandissima intelligenza da parte del Governo. La Meloni ha fatto la scelta giusta e di questa scelta devono essere contenti tutti, non solo quelli schierati a favore del Governo perché ne trarranno benefici tutti gli italiani. Il progetto di Sgarbi è quello di vera rinascita dell’Italia”.

”Nel progetto di Sgarbi non si parla di castelli in aria – prosegue Morgan – ma di vera valorizzazione: del paesaggio, del patrimoni, degli artisti e della creatività. L’italia è un centro culturale e questo valorizzare la cultura sarà la nostra grande arma per risollevarci e riprenderci quella posizione che sembrava ormai perduta: l’egemonia dell’Italia non solo rispetto all’Europa ma rispetto a tutto il resto del mondo”, conclude.