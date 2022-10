Governo Meloni, Salvini al Quirinale con i figli

(Adnkronos) – Matteo Salvini è in piazza del Quirinale per il giuramento. Il leader della Lega, ministro delle infrastrutture e vicepresidente del Consiglio si è preso qualche minuto, prima di entrare insieme agli altri ministri del partito, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli, per mostrare alla figlia Mirta la veduta di Roma, con lui anche la compagna Francesca Verdini e il figlio Federico. Poi tutti dentro, con foto di gruppo con gli altri leghisti, mentre varcano il portone del Quirinale. A seguire i ministri Adolfo Urso e Guido Crosetto.