Governo, Meloni: “Potete chiamarmi come credete, anche Giorgia”

(Adnkronos) – “Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete, anche Giorgia”. Così scrive sui social Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri. “Leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di come definire la prima donna Presidente del Consiglio. Fate pure – precisa -. Io mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro, certezza della pena, manovra di bilancio”.