(Adnkronos) – “A Giorgia Meloni, nuova Presidente del Consiglio dei ministri italiani e a Matteo Salvini, vice Premier, tutti i miei auguri di riuscita. Ovunque in Europa i patrioti arrivano al potere e con loro questa Europa della nazioni che abbiamo auspicato”, ha scritto in un tweet di Marine Le Pen, la leader di RN Marine in Francia.