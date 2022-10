Governo Meloni, Fazzolari: “Giorno storico, Giorgia ha fatto l’incredibile”

(Adnkronos) – “È un giorno storico”. Lo dice Giovanbattista Fazzolari, stretto consigliere della leader Fdi che intervistato dal ‘Corriere della sera’ parla del premier incaricato, alla lettura ieri della lista dei ministri: era “fortemente emozionata. È riuscita a fare qualcosa di incredibile”. Quanto alla sua mancata inclusione nella lista stessa (come sottosegretario alla presidenza del Consiglio): “C’erano persone più adatte di me, come Alfredo Mantovano, magistrato di altissimo profilo. Ma sono fierissimo della svolta: primo governo con un presidente del Consiglio donna, in cui la destra esprime la leadership e con ministri di grande spessore”.

E non c’entrano i passati tweet nei confronti del Capo dello Stato o in favore del battaglione Azov: “Ho dato il giusto tributo agli eroici difensori di Mariupol e lo rivendico. E su Mattarella non erano attacchi personali ma classici tweet di disapprovazione su scelte da me non condivise. Ma il mio nome nella lista non c’è mai stato in quelle posizioni”.