Governo Meloni, domani alle 19 la fiducia alla Camera

(Adnkronos) – La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato per domani alle 11 l’intervento alla Camera della premier Giorgia Meloni per la fiducia al governo. La seduta sarà sospesa dalle 12 alle 13 per la consegna del discorso al Senato. Quindi i lavori riprenderanno alle 13 per la discussione generale. Tra le 17 e 17:30 è prevista la replica di Meloni, poi le dichiarazioni di voto. Dalle 19 la chiama per il voto di fiducia, l’esito è atteso attorno alle 20:30.