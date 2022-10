Governo, Meloni: “Domani alla Camera? No, con mia figlia”

(Adnkronos) – Domani l’attende un week end impegnativo, in vista della prossima settimana, che sarà decisiva per la composizione del suo governo. Chissà se Giorgia Meloni riuscirà a starsene in famiglia. Lei lo spera. Sollecitata in proposito dai giornalisti prima di lasciare in serata gli uffici della Camera di Fdi dove ha trascorso una nuova giornata di incontri alle prese con il risiko ministeriale, si è augurata di passare qualche ora di relax con la figlia Ginevra, di sei anni.

“Domani ci aspetta una nuova giornata di incontri alla Camera o possiamo stare a casa con i nostri figli?”, ha chiesto una cronista, a Montecitorio. “No, non sarò qui domani, anche io farò la stessa cosa…”, ovvero, starò in famiglia, ha replicato la leader di Fratelli d’Italia prima di congedarsi. In una intervista a ‘Chi’ di fine agosto la leader di via della Scrofa aveva promesso: ”Se diventerò premier, non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia”, assicura, aggiungendo che “le donne si organizzano sempre”.